عمليات امنية في بغداد وكركوك.. هذه نتائجها

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، العثور على وكر للإرهابيين وعبوتين ناسفتين في بغداد وكركوك.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري والجهد الهندسي للواء ، نفّذت عملية استباقية لتفتيش منطقة ( شاطئ التاجي ) شمال بغداد ، أسفرت عن العثور بداخل احد البساتين الزراعية على وكر لفلول العصابات الإرهابية المهزومة تحتوي على مواد غذائية، مفروشات، أدوية، تم تدمير الوكر من قبل مفرزة الجهد الهندسي للواء".

واضاف البيان ان "قوة من مقر ووحدات اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي ومفرزة من الطائرات المسيرة، نفّذت عملية استباقية لتفتيش منطقة (وادي النفط) في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك ، أسفرت عن العثور على عبوتين ناسفتين على شكل جلكان سعة 5 لتر".

وتابع انه "تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".