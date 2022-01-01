بينهم ارهابيون.. الإطاحة بأكثر من 4 الاف مطلوب في 2021

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعات الشرطة الاتحادية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها وضمن قواطع مسؤولياتها في بغداد وسامراء وكركوك وديالى وذي قار والبصرة وصلاح الدين وسنجار وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف تمكنت من تنفيذ عمليات عسكرية وأمنية أسهمت وبشكل مباشر في فرض الأمن والاستقرار وبسط سلطة القانون من خلال استهداف فلول العصابات الإرهابية والخارجين عن القانون".واضافت ان العمليات اسفرت عن:- قتل 20 إرهابي وإلقاء القبض على 345 مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب .- العثور على 21 حزام ناسف.- العثور على 1170 عبوة ناسفة- القبض على 487 متهما بترويج وتعاطي المواد المخدرة- القبض على 3009 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة- القبض على 490 متهم بنزاع عشائري- ضبط 1599 قطعة سلاح مختلفة الأنواع غير مرخصة- الاستيلاء على 25299 أعتدة مختلفة- العثور على 442 أوكار وأنفاق تابعة للعصابات الإرهابية المهزومة- العثور على 532 قنبرة هاون مختلفة- العثور على 395 صاروخ مختلف الأنواع- العثور على 76 منصة إطلاق صواريخ- العثور على 83 كدس للعتاد والمقذوفات الحربية- العثور على 686 مقذوف حربي- تنظيم 48 حملة تبرع بالدم شملت بمجملها 22.000 متبرع- إقامة 34 حملة لفتح الطرق ورفع الأنقاض من المدن والمناطق، وكذلك تنظيم 62 حملة إسقاء للمناطق النائية_تنفيذ 130 حملة توعوية وتثقيفية للمواطنين والمنتسبين وكذلك انتاج اكثر من 70 فيديو توعوي للمنتسبين يخص عمل رجل الأمن بالمواطنين، وطباعة بوسترات تثقيفية وتوعوية اكثر من 30000_توزيع اكثر من 10500 سلة غذائية على العوائل المتعففة وعوائل الشهداء والجرحى الأبطال .