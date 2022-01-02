الشطري يعلن القبض على متهمين بـ"مجزرة جبلة".. هذا موعد نتائج التحقيق

وقال الشطري من مكان حادثة جبلة، وفق بيان نشره مكتبه وورد لـ السومرية نيوز، "نعزي ذوي الضحايا ونرسل لهم رسالة اطمئنان بأن الموضوع متابع شخصياً من قبل رئيس الوزراء"، مبيناً أنه تم "إلقاء القبض على عدد من الأشخاص والآن في السجن وتم تصديق اقوالهم قضائياً".وأضاف، "قمنا بالإشراف على التحقيق وسنقدم التقرير النهائي والنتائج الى رئيس الوزراء"، مخاطباً الذين ساهموا بهذه الجريمة بالقول "ستطالهم يد العدالة قريباً".وأشار الشطري إلى أنه "هناك بعض الإجراءات الخاصة بالقضاء وحال اكتمالها ستُعلن النتائج"، مؤكداً "أنجزنا مهمة التحقيق بمراحل متقدمة وبوقت قياسي".