العراق يتسلم 50 متهماً عراقياً ينتمون الى داعش من سوريا – عاجل

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن تسلم العراق من الجانب السوري 50 عراقياً من المنتمين الى داعش الارهابي.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "العراق تسلم 50 متهماً عراقياً ينتمون الى عناصر عصابات داعش من الذين القي القبض عليهم داخل الأراضي السورية سابقاً"، مشيراً الى أن "عملية التسليم جرت بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة".

واضاف البيان أنه "تم تسليمهم الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".