في إيران.. الانتربول يعتقل مطلوباً للعراق بقضايا مخدرات

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال "الرأس المدبر" لهروب المحكومين بقضايا مخدرات في المثنى بعملية أمنية في إيران.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات، تمكنت مديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) في وزارة الداخلية العراقية من القاء القبض على متهم محكوم وفق احكام المادة ٢٨ من قانون مكافحة المخدرات في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، تمت عملية إلقاء القبض على هذه المتهم بالتنسيق مع انتربول طهران".

وأضاف أن "هذا المتهم يعتبر من أبرز واخطر المتهمين الهاربين الموقوفين في مركز الهلال في محافظة المثنى والرأس المدبر لهروب المحكومين بقضايا مخدرات".

وشهد سجن الهلال في محافظة المثنى خلال ايار 2021 هروب موقوفين بتهم مخدرات.