اندلاع حريق داخل مذخر أدوية وسط بغداد - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "وبمشاركة سبع فرق اطفاء تمكن الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مذخر ادوية مسقف بالواح السندويج بنل سريع الاشتعال في شارع المذاخر منطقة الحارثية وسط بغداد".وأوضح البيان، إن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران عن المذاخر المجاورة لموقع الحادث ونفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط بؤرة الحريق لتعجيل إتمام السيطرة واخماد الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".وتابع، إنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".