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تدمير 3 مضافات لداعش في الانبار – عاجل

أمن

2022-01-13 | 02:52
تدمير 3 مضافات لداعش في الانبار – عاجل
719 مشاهدة

دمرت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الخميس، 3 اوكار لداعش الارهابي في عمق صحراء الانبار .

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها النوعية الاستباقية، وباشراف مباشر ومتابعة من قبل وكيل وزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ووفق اعترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليهم وبدالالته، تمكنت مفارز الوكالة من تدمير 3 أوكار لعصابات داعش كانت تستخدم كملاذ لعناصر داعش ومخزن للدعم اللوجستي من مواد غذائية واحتياطية للعجلات ومحطة للوقود".
 
وبحسب البيان، فان الاوكار هي:
- تدمير وكر في منطقة معيلة القذف مسافة 100 كيلو في عمق الصحراء عبارة عن اربعة غرف وصاله ومطبخ ومواد المطبخ تم انشاؤها داخل الجبل ليكون الوكر المركزي لهم حيث تم تدميره بدلالة احد المتهمين.
- تدمير وكر في منطقة جلابات مسافة 150 كيلو داخل عمق الصحراء عبارة عن مخزن للدعم للوجستي من مواد غدائية ومحطة وقود عبارة عن براميل لمادة البانزين والدهن يتزود منها العناصر الارهابية واسطوانات غاز ومواد احتياطية حيث تم تدميرها.
- تدمير وكر تم انشاؤه ليكون ملاذ لتواجد العناصر الإرهابية في منطقة جلابات يحتوي على مواد غذائيه ومواد طبية وافرشة منام مع عبوتين ناسفتين عبارة عن انبوب مسلكه حيث تم تدميرها ومعالجتها من قبل رجال الوكالة.
- تدمير عربة كان عناصر داعش يستخدمها في اخفاء المخطوفين الذين يقومون بخطفهم والتحقيق معهم داخلها في منطقة مطب وادي اتبل.

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