حصيلة الممارسات الامنية لوكالة الاستخبارات خلال اسبوع

اعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم الجمعة، حصيلة الممارسات الامنية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية خلال اسبوعخلال الفترة (من 7/1/2022 الى 13/1/2022).

ادناه الحصيلة: