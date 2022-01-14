الأمن يتدخل لفض مشاجرة ويعتقل الطرف المعتدي في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وردت معلومات تفيد بوجود مشاجرة في منطقة الأعظمية/السفينة أثر خلاف مادي، على الفور توجهت قوة من اللواء (٤٤) فرقة المشاة الحادية عشرة وتمكنت من فض المشاجرة التي استخدم أحد أطرافها الأسلحة البيضاء "أنابيب معدنية" محدثاً جروح في الطرف الآخر من المشاجرة".وأشار البيان إلى "اعتقال القوة أربعة متهمين، بعد أن قام الطرف المتضرر فيها بإقامة دعوى قضائية في مركز شرطة الأعظمية".