القبض على 12 متهماً ببيع كارتات لقاح فيروس كورونا - عاجل

وذكر بيان للخلية ورد للسومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الرقابية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من القاء القبض على اثني عشرَ متهماً ببيع كارتات لقاح فايروس كورونا للمواطنين دون اخذ القاح، جرى ذلك بعد ورود معلومات من المواطنين واستحصال الموافقات القضائية".وأشار البيان إلى إنه "تم تدوين اقوالهم ابتدائياً واعترفوا بتلقيهم مبالغ كبيرة مقابل بيع الكارتات الاصولية؛ وقد احيلوا الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".وتابع، ان "خمسةً من المتهمين موظفين في الدوائر ذات العلاقة".