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مؤتمر أمني في بغداد يؤكد على توجيهات جديدة

أمن

2022-01-17 | 14:54
مؤتمر أمني في بغداد يؤكد على توجيهات جديدة
3,060 مشاهدة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن عقد مؤتمر أمني في مقر القيادة، مشيرة الى أن المؤتمر أكد على توجيهات جديدة منها يخص الدراجات النارية والسيارات الحكومية.

وقالت القيادة في بيان، إن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد ترأس مؤتمراً امنياً موسعاً في مقر القيادة مساء اليوم الاثنين حضره قادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وقادة الفرق ومدراء الأجهزة الأمنية وذلك لمناقشة الملف الأمني بعد الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها عاصمتنا الحبيبة بغداد".
 
وأضافت أنه تم مناقشة "اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وضرورة تفعيل العمل الاستخباري وتزويد القطعات الماسكة بالمعلومات وكذلك تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة من المراجع العسكرية والتعاون والتنسيق بين كافة مفاصل قواتنا الأمنية بما يحقق مستوى عال من الأمن والاستقرار"، مشيرة الى أن المؤتمر أكد "على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن العاصمة بغداد، ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم".
 
ولفتت القيادة الى أنه "تم التأكيد على تفعيل العمل بالسيطرات المفاجئة وتسيير الدوريات الراجلة والألية والاستمرار بالعمليات الاستباقية والبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح".
 
واشارت الى "الشروع بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي تراسه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في وقت سابق اليوم، وهي التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الدراجات النارية بمنع حملها لأكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً".
 
وتابعت "كذلك تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل ووضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه، فضلا عن إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة في أماكن عملهم".
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