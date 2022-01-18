صولة امنية جديدة في بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المتهمين بقضايا القتل والخطف والسرقة والمخدرات في العاصمة بغداد .

وقالت الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل واخرين بالخطف وسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ودراجات نارية".

واضاف البيان انه "ومن جهة اخرى القبض على متهمين بحوزتهم اسلحة غير مرخصة لقيامهم باطلاق النار بالفضاء اثر نشوب مشاجرة واثنين اخرين بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال واجهزة تعاطي المخدرات و 66 متسولاً في بغداد".

وتابع انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً لينالوا جزائهم العادل".