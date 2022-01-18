الاستخبارات تحبط تهريب (١٧) طناً من الأدوية في طريقها إلى بغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل عملياتها لمتابعة عناصر الجريمة المنظمة، وحرصا على الأمن الصحي للمواطن، اذ تمكنت من إحباط محاولة إدخال ١٧ طناً من الأدوية المهربة قادمة من احدى المحافظات باتجاه العاصمة بغداد".وبينت، أن "هذه الأدوية غير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزراة الصحة، وقد جاءت عملية الضبط في إحدى سيطرات بغداد بعد ورود معلومات دقيقة عن محاولة التهريب ونصب كمين محكم نتج عنه إلقاء القبض على صاحب العجلة"، مشيرة إلى "إتخاذ الإجراءات القانونية بحقة أصوليا لينال جزاءه العادل".