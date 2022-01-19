توجيه امني جديد يخص "الدلفري" - عاجل

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد المناشدات الكثيرة التي وردت الى الجهات ذات العلاقة، ومن أجل مساندة أصحاب الدخل اليومي المحدود، فقد صدرت الأوامر الى جميع القطعات الامنية وفي مختلف المحافظات بالسماح لأصحاب الدراجات النارية الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات "الدلفري" السير في الشوارع وفتح المجال لهم وفي مختلف الأوقات وعدم التعرض لهم او محاسبتهم في الوقت الحالي".واضافت انه "على الجهات المعنية أن تعمل بتنظيم الية عمل خاصة بهم لمنع العناصر الإرهابية او الإجرامية من استغلال نوع دراجاتهم النارية لتنفيذ مأربهم الخبيثة".واكدت الخلية ان "القوات الأمنية بجميع صنوفها هي المساندة لأبناء هذا الشعب وهي تعمل على تقديم مختلف الخدمات وفي جميع الظروف لأن العراق وشعبه يستحق التضحية والفداء".