شارك في استهداف الكاظمية.. الاطاحة بمسؤول نقل الانتحاريين في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على إرهابي خطير شارك في عمليات إجرامية كبيرة ببغداد منها استهداف مدينة الكاظمية المقدسة عام 2016.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بإشراف ومتابعة ميدانية لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال عملية استخبارية كبيرة تمثلت بمتابعات أمنية دقيقة وتقاطع للمعلومات، أثمرت عن تمكن رجال الوكالة الأبطال من الإطاحة بواحد من أهم عناصر عصابات داعش الإرهابية، والمطلوب قضائياً وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فيما يسمى بولاية شمال بغداد".

واضاف البيان انه "بعد التحقيق معه اعترف الإرهابي بمسؤوليته عن نقل الإرهابيين الانتحاريين وزرع العبوات الناسفة في بغداد واشتراكه في العديد من العمليات الإرهابية التي استخدمت فيها الأسلحة الكاتمة للصوت، كما اعترف الإرهابي عن مسؤوليته عن نقل عدد من الارهابيين الانتحاريين عام 2016 الذين استهدفوا مدينة الكاظمية المقدسة ومنطقة الحرية، كما اعترف بنقل ثلاثة إرهابيين قاموا باستهداف معمل غاز التاجي في العام ذاته، بالاضافة الى مسؤوليته بزرع عبوات ناسفة في عام 2019 استهدفت الأبرياء الأمنيين في مدينتي الشعلة وسوق الأربعة آلاف في منطقة الشعب، كما اشترك بعملية إرهابية استخدمت فيها أسلحة كاتمة للصوت في منطقة شاطئ التاجي العام 2019 استهدفت عجلة تابعة لمديرية مكافحة المتفجرات".

وتابع انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لإحالته للقضاء لينال جزائه العادل بما اقترفته يداه ألاثمتان من جرم بحق أبناء شعبنا الكريم".