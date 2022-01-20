قرار صارم من الداخلية بشأن حركة المركبات الحكومية - عاجل

اصدرت وزارة الداخلية - مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، قرارات جديدة تخص حركة المركبات الحكومية.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يمنع منعاً باتاً حركة المركبات الحكومية بعد انتهاء الدوام الرسمي بأستثناء مركبات الطوارئ والمركبات التي تحمل ورقة عمل رسمي لسائقها لأنجاز مهمة ذات وقت محدد ودراجات التوصيل لأغراض تقديم الخدمات (على ان يتم تزويدهم بأستثناء من المقرات المتقدمة من عمليات الكرخ والرصافة حصراً)".

واضاف البيان، ان "المخالف يعاقب بفرض غرامة مقدارها(١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي استناداً للمادتين (٢٥/ثانياً/أ)و (٢٩/اولاً وثالثاً) من القانون انفاً ويتم حجز المركبة استناداً لأحكام المادة(٢٨) سادساً من القانون اعلاه".