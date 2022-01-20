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الجيش العراقي ينقذ عائلة ايزيدية انزلقت عجلتهم بسبب كثافة الثلوج (فيديو)
أمن
2022-01-20 | 07:10
الجيش العراقي ينقذ عائلة ايزيدية انزلقت عجلتهم بسبب كثافة الثلوج (فيديو)
المصدر:
السومرية نيوز
3,265 مشاهدة
أنقذت قوة من الجيش العراقي، اليوم الخميس، عائلة ايزيدية من اهالي سنجار انزلقت عجلتهم من الطريق الى الوادي بسبب كثافة الثلوج.
واظهر مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، قوة من الجيش العراقي تنقذ عائلة ايزيدية من سنجار على الطريق الحدودي مع سوريا.
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الجيش العراقي
عائلة ايزيدية
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