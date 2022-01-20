الجيش العراقي ينقذ عائلة ايزيدية انزلقت عجلتهم بسبب كثافة الثلوج (فيديو)

أنقذت قوة من الجيش العراقي، اليوم الخميس، عائلة ايزيدية من اهالي سنجار انزلقت عجلتهم من الطريق الى الوادي بسبب كثافة الثلوج.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، قوة من الجيش العراقي تنقذ عائلة ايزيدية من سنجار على الطريق الحدودي مع سوريا.