القبض على رجل وامرأة بتهمة الإتجار بالبشر وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الجمعة، القبض على رجل وامرأة بتهمة الإتجار بالبشر وآخرين بالسرقة والتزوير في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد مكتب القدس تمكن من القاء القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) مطلوبين عن قضية اتجار بالبشر حيث تم عرضهما أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة (٦) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

وأضاف البيان أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد نفذت عددا من أوامر القاء القبض خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها خلال ال(٢٤) ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة، إذ تم القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ودراجات نارية، ومتهمين آخرين بتزوير مستمسكات رسمية، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط عليها في قاعدة البيانات".

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".