ظهر في فيديو "وحشي".. القبض على أب عذب ابنه بطريقة بشعة في بغداد (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال أب عنف أبنه بطريقة "وحشية"، في العاصمة بغداد، وذلك بعد ساعات من تداول فيديو التعنيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد انتشار مقطع فيديو لاب يعنف احد أبنائه تحفظت مفارز قسم شرطة الراشدية على الاب بعد تقديم ام الطفل شكوى الى مركز الشرطة تطلب فيها توفير الحماية اللازمة لها ولاطفالها". واضاف البيان ان "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وجه بمفاتحة القضاء والذي أصدر اوامره بتوقيف الاب وفق احكام المادة ٤١٣ من قانون العقوبات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون". الفيديو ادناه: شرطة بغداد تتحفظ على الاب الذي عنف ابنه

بعد انتشار مقطع فدييو لاب يعنف احد أبنائه تحفظت مفارز قسم شرطة الراشدية على الاب بعد تقديم ام الطفل شكوى الى مركز الشرطة تطلب فيها توفير الحماية اللازمة لها ولاطفالها حيث وجه قائد شرطة بغداد بمفاتحة القضاء الذي أصدر اوامره بتوقيف الاب. pic.twitter.com/LX3mJRgHnI — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) January 21, 2022