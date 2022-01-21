العمليات المشتركة بعد حادثة العظيم: الرد سيكون قريباً وقاسياً

نعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، شهداء حادث العظيم في محافظة ديالى ،فيما توعدت الإرهابيين منفذي الجريمة برد قاس.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز أن "قيادة العمليات المشتركة تنعى استشهاد ضابط وعدد من المراتب والجنود من أبطال السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى في الجيش العراقي بمنطقة أم الكرامي بناحية العظيم".

وأضاف البيان أن "القصاص العادل من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر سيكون قريباً ،وسيكون الرد قاسياً".

وافاد مصدر أمني في وقت سابق من اليوم، باستشهاد 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى بتعرض ارهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.