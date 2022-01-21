صور أولية لأثار الهجوم الارهابي في ديالى - عاجل

واظهرت الصور التي حصل عليها السومرية نيوز، الاثار التي خلفها التعرض، من رصاص ودماء للمنتسبين الذين قتلوا اثر الهجوم الدموي الذي شنه تنظيم داعش.وتوعدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، بالقصاص من تنظيم "داعش" بعد "هجوم العظيم" في ديالى.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قيادة العمليات المشتركة تنعى استشهاد ضابط وعدد من المراتب والجنود من أبطال السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى في الجيش العراقي في منطقة ام الكرامي بناحية العظيم".وأضاف البيان أن "القصاص العادل من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر سيكون قريباً وسيكون الرد قاسياً".وختم البيان "نسال الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهمنا وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان".