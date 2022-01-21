يونامي: هجوم ديالى تذكير مؤلم بأن داعش لا يزال يشكل تهديداً

وذكرت البعثة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الهجوم الإرهابي في ديالى، الذي أودى بحياة جنود عراقيين وجرح آخرين، هو تذكير مؤلم بأن (داعش) لا يزال يشكل تهديدا".وتابعت: "من المؤكد أن اليقظة والوحدة ستهزم هذه المحاولات الجبانة لزعزعة الاستقرار".وأعلنت قيادة عمليات ديالى، في وقت سابق من اليوم الجمعة، استشهاد 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى بتعرض ارهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.