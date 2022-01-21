البولاني: "هجوم العظيم" هدفه اضعاف منظومة الامن برمتها

اكد النائب ووزير الداخلية الأسبق جواد البولاني، اليوم الجمعة، ان داعش ارتكب مجزرة بحق الجنود العراقيين في ديالى لاستهداف المؤسسة العسكرية واضعاف منظومة الامن برمتها.

وقال البولاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان"التحقيق لابد ان يطال القيادات العسكرية التي تقود مفاصل الجيش دون متابعة ميدانيه للمخاطر وحاجات الجنود".