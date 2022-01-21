بعد مجزرة ديالى.. رئاسة البرلمان تدعو لمراجعة الخطط العسكرية

وقال مكتب عبدالله في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نائب رئيس البرلمان أدان وبشدة العملية الإرهابية التي أدت إلى إستشهاد كوكبة من أبطال الفرقة الأولى للجيش في ناحية العظيم، وطالب بإجراءات ميدانية لمسك الأرض ومراجعة الملف الأمني وتغيير القيادات بما ينسجم مع حجم التحديات وخطر داعش الإرهابي".ودعا، القائد العام للقوات المسلحة إلى "مراجعة الخطط العسكرية وإعادة الإنتشار لقطعات الجيش في المناطق الرخوة، لاسيما هناك إستمرار في العمليات الإرهابية والخروقات في حوض حمرين وعدد من المناطق وإتخاذ مايلزم من زيادة الجهد الإستخباراتي لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة".