القبض على اثنين من مهربي المخدرات من احدى دول الجوار - عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمرارا لعملياتها الأمنية في مكافحة المخدرات والقضاء على هذه الافة الخطرة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الاجنبية قادمان من احدى دول الجوار يقومان بتهريب وتجارة المواد المخدرة في محافظة البصرة".واضاف ان "المتهمين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر (٦كغم من مادة الحشيشة و١كغم من مادة الترياك و٥٠٠غم غم من مادة الحشيشة و١٠٠٠٠حبة مخدرة وقارب صيد كانا يستقلانه، فضلا عن أدوات تعاطي)، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصوليا مع المتهمين والمضبوطات".