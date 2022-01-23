بعد ضربة الحضر الجوية.. هذا ما وجدته الاستخبارات في مكان الحادث

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استكمالا للضربة الجوية يوم امس تم اخراج قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لغرض الكشف المكاني على محل الحادث، وتم العثور على جثتين احداها واضحة المعالم والثانية محروقة ومتفحمة بالكامل من اثر الضربة، حيث تبين الجثة واضحة المعالم ترتدي حزاما ناسفا شخصيا، وتمت معالجته من قبل الجهد الهندسي وتفجيره".وأشارت إلى "العثور على قنبرتين هاون شبه محترقات تم تفجيرهن من قبل الجهد الهندسي"، مبينة أن تم العثور أيضاً على "بقايا عبوتين لاصقتين تم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي، بالإضافة إلى العثور على بقايا رمانات يدوية عدد اثنين، وبندقية M16 محترقة بالكامل ومتفحمة داخل السيارة".وأضافت، أنه تم ضبط "عجلة بكيب قمارة بدون ارقام، ورقم الشاصي مشوه"، لافتة إلى أنه "تم نقل الجثث من قبلها".ويوم أمس نفذ طيران القوة الجوية، ضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين بينهم قياديين إثنين، جنوبي الحضر.