أفاد مصدر أمني، الاحد، بوقوع إطلاق نار قرب مستشفى وسط كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إطلاق نار وقع قبل قليل قرب مستشفى الحسيني العام وسط كربلاء".

وأضاف المصدر أنه "لم يعرف حتى الان سبب اطلاق النار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.