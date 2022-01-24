شرطة كربلاء توضح تفاصيل إطلاق النار أمام مستشفى الحسيني

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقاطع فيديو قرب مدينة الإمام الحسين الطبية، ونود أن نوضح أن ما حصل هو مشاجرة بين طرفين ومحاولتهم الاعتداء على الكوادر الطبية والأمنية، وعلى الفور توجهت مفارز من مديرية شرطة كربلاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وحاليا الوضع الأمني جيد ولا يوجد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الحادث".ودعت وسائل الإعلام الى "توخي الدقة في تناولت الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، إذ أن مديرية الشرطة والأجهزة الأمنية أخذت على عاتقها الحفاظ على الأمن المجتمعي وفرض القانون".وشهدت محافظة كربلاء، ليل الأحد، إطلاق نار كثيف وهلع بين صفوف المواطنين أمام مستشفى الحسيني.