كمين يطيح بامرأة سرقت أكثر من 40 مليون دينار في بغداد - عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بعد أن استنجدت مواطنة بمفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة حول تعرضها لسرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ من المال قدره (40) مليون دينار عراقي مع ألف دولار أمريكي ضمن منطقة شارع فلسطين وسط بغداد ، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم تشخيص المتهمة وتتبعها من قبل مفارزنا وبكمين محكم تم القبض عليها".وأضاف البيان، إنه "ولدى إجراء التحقيق معها أعترفت صراحةً عن قيامها بسرقة حقيبة المشتكية وبداخلها مبلغ المال ، دونت أقوال المتهمة وصدقت قضائيا بالأعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لتنال جزاءها العادل".