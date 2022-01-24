لليوم الثاني.. إنطلاق عملية أمنية في العظيم - عاجل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوات الحشد الشعبي، إنطلقت باليوم الثاني في العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت أمس من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم في ديالى".واضافت، انه "شارك باليوم الثاني اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات".وتابعت: "كما شارك في العملية اللواء 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي والفوج النهري التابع لمحور الشمال بهدف اسناد قوات قيادة عمليات ديالى ومسك الأرض بهدف حماية ظهر القوات المتقدمة ومنع استغلال الإرهابيين لأي ثغرة".