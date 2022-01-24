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بينهم ارهابيون.. القبض على 19 متهما وضبط اسلحة غير مرخصة في بغداد

أمن

2022-01-24 | 03:39
بينهم ارهابيون.. القبض على 19 متهما وضبط اسلحة غير مرخصة في بغداد
891 مشاهدة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على (19) مطلوباً قضائياً، وضبط اسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة ضمن جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد في مواصلة عمليات البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وملاحقة العناصر الارهابية والخارجين على القانون بإسناد ودعم الوكالات والاجهزة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن/قيادتنا: تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على مطلوب وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية، فيما تمكنت باقي قطعات الفرقة ذاتها من القاء القبض على (١٤) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد".

واضاف البيان، ان "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت ومن خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي في (حي الحسين، الري ’العشوائيات’، الطائي، شاطئ التاجي الشمالي، كفاءات شهداء السيدية) ضمن جانب الكرخ من القاء القبض على (٤) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط الاسلحة والاعتدة:
بنادق مختلفة الانواع عدد/٨بندقية
مسدسات عدد/٤ مسدس
مخازن اعتدة مختلفة/١١ مخزن
عتاد مختلف الانواع/١٦٩ اطلاقة
حربة عسكريةعدد/٤
درع نسيجي عدد/١
واشار الى انه "تم إحالة جميع المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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