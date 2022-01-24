بعد هجوم داعشي آخر انتقادات لغياب دور وزير الدفاع

بعد هجوم داعشي هو الخامس من نوعه خلال ثلاثة اشهر، اسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، كان آخرها هجوم العظيم في ديالى الذي اسفر عن استشهاد عشرة عسكريين بينهم ضابط، وجهت اوساط سياسية وشعبية انتقادات لوزير الدفاع بسبب غيابه التام عن هذه الاحداث وعدم القيام بما يلزم للحد منها.وأثار الهجوم الاخير حفيظة الناس، بعد نشر الصور التي التقطت من موقع الحادث التي لاقت ردود فعل غاضبة، والتي أظهرت أن مقر الجيش كان عبارة عن بيوت مهجورة عند قرية الطالعة ولا توجد كاميرات حرارية وأبراج مراقبة، باستثناء جدار بسيط من ثلاثة أضلاع لا يتعدى ارتفاعه المترين، حيث استغلت العصابات الارهابية هذا الامر اضافة الى سوء الاحوال الجوية، وقامت بمهاجمة النقطة العسكرية بالأسلحة الخفيفة، بإسقاط جندي عند الباب الرئيسي للمقر ومن ثم تصفية البقية.وتساءل المراقبون عن دور وزير الدفاع من هذه الفاجعة وما هي اجراءاته لاسيما الضحايا هم ضابط وجنود ينتمون للجيش العراقي وهو المسؤول عنهم، وتساءلوا عن الميزانيات الضخمة والانفجارية التي يتم رصدها لوزارة الدفاع في حين ظهر الجندي العراقي وهو يفتقد لابسط مقومات التجهيز اللازم.وفي خضم هذه الاحداث ظهر وزير الدفاع على حين غرة متهما قيادات من المستويات الدنيا والمتوسطة بالتقصير، دون التوجيه بأي اجراء حازم او القيام بما يمكن للحيلولة دون تكرار هذه الخروقات.تجدر الاشارة الى ان وزير الدفاع ينوي البقاء في منصبه لفترة وزارية ثانية حيث اشارت مصادر مطلعة الى قيام نجله بمحاولة التأثير على عدد من النواب والتفاهم معهم في سبيل ابقاء جمعة عناد وزيرا للدفاع.--Diane GhorayebSenior Translator