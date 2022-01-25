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"اسوقك وتستشهد وأنت الممنون".. انتقادات لاذعة لتصريحات وزير الدفاع

أمن

2022-01-25 | 11:55
"اسوقك وتستشهد وأنت الممنون".. انتقادات لاذعة لتصريحات وزير الدفاع
5,355 مشاهدة

لاقت تصريحات وزير الدفاع، جمعة عناد، بشأن نظام بديل، انتقادات لاذعة بين الأوساط الشعبية، فيما اعتبرها البعض بأنها تكشف عدم اهتمام الوزير بحياة المنتسبين الجنود.

وفي هذا الصدد، قال مراقبون، لـ السومرية نيوز، إن "تصريحات وزير الدفاع أن دلت على شيء فهي تدل على عدم احترام الجندي، وعدم الاهتمام بما يحتاجه من وسائل تمكنه من تأدية واجباته دون أن يتعرض للقتل".

وأضاف هؤلاء، أنه "لا شيء يعادل حياة الإنسان، ولولا دماء الشهداء التي سالت ولا زالت تسيل دفاعاً عن الأرض، لما كان عناد قد وصل إلى هذا المنصب".

وكان وزير الدفاع جمعة عناد قد ادلى خلال حوار متلفز عبر الفضائية الرسمية، مساء امس الاثنين، بتصريحات وصفت بـ"المستفزة" قال خلالها "البديل بدعة، نحن لن نسير بطلبات المستمعين، نحن جيش غير ديمقراطي بل هناك طاعة عمياء.. انا اخطط لك واسوقك وتستشهد وانت الممنون".
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