صور أولية لسقوط صواريخ في الأنبار

تنشر السومرية نيوز، صورأ أولية لسقوط صواريخ في محافظة الأنبار.

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بسقوط ثلاثة صواريخ في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، مؤكداً إصابة مواطنين اثنين.