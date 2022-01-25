الإعلام الأمني: عمل إرهابي استهدف مسقط رأس الحلبوسي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن وقوع عمل إرهابي استهدف قضاء الكرمة في الانبار مسقط رأس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقالت الخلية في بيان، إن "عملا إرهابيا جبانا يستهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وأضافت أن "الصاروخ الاول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع 20 امام دار احد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما ادى الى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بسقوط ثلاثة صواريخ في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، مؤكداً إصابة مواطنين اثنين.