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الكاظمي يكشف نتائج الاجتماع الامني عند الشريط الحدودي العراقي السوري

أمن

2022-01-26 | 05:18
الكاظمي يكشف نتائج الاجتماع الامني عند الشريط الحدودي العراقي السوري
2,142 مشاهدة

كشف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، نتائج الاجتماع الامني عند الشريط الحدودي العراقي السوري، فيما اصدر توجيهات للقادة والضباط ومسؤولي القطعات المختلفة.

وقال الكاظمي خلال زيارته لمنطقة الشريط الحدودي مع سوريا، "زيارتنا اليوم تأتي للإشراف المباشر على الإجراءات والاحتياطات المعمول بها من قبل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية، وحضورنا لهذا المكان تأكيد على حضور الدولة القوي، وجاهزية قواتنا المسلحة للتصدّي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن بلدنا واستقراره.
 
واضاف، "استمعنا إلى الإيجاز الأمني، وأنا على اطلاعٍ مباشر ومتابعة يوميّة لتطوّرات الأحداث المختلفة، وكلّي ثقة بقدراتكم وعزيمتكم على حماية العراق والعراقيين، والتصدي لحماقات إرهابيي الخارج والداخل، الساعين إلى تكريس الفوضى، وتقويض مؤسسات الدولة، لمصالحهم الشخصيّة، لكن خاب فألهم".
 
وخاطب الكاظمي، إرهابيي "داعش" بالقول: لا تجربونا فقد حاولتم كثيراً وفشلتم، وستحاولون كثيراً وستفشلون. تعلمون جيّداً أننا نلاحقكم، داخل العراق وخارجه، وتعلمون جيّداً أن دم العراقيّين بالنسبة لنا غالٍ جدّاً، وستدفعون ثمن كل حماقةٍ ارتكبتموها وأنتم مجموعة عصابات لا مكان لكم بيننا، هذا قرارنا وقرار كل عراقيٍّ شريف قبل أن يكون قرار الدولة والحكومة والمؤسسة الأمنية، لن نقبل إلّا بالقضاء عليكم، وحماية أرضنا وأعراضنا".
 
فيما خاطب القوات الامنية قائلا: "إخوتي وأبنائي في القوات الأمنية.. أنتم اليوم أقوى مما كنتم عليه بالأمس، وغداً ستكونون أقوى بإذن الله، أمن العراق مسؤوليتكم، ولا تهاون إزاء هذه المسؤولية العظيمة... دماؤكم غالية، لذلك عليكم الالتزام بالتعليمات والتوجيهات العسكرية، وتنفيذها على أتم وجه ممكن".
 
وتابع ان "البلاد تحفظ وتصان عندما تكون الحدود مصانةً وممسوكة، وهي اليوم بفضل جهود الأبطال كذلك. لن ندّخر جهداً في تأمين احتياجاتكم من أجل تأدية المهام الموكلة إليكم على أكمل وجه".
 
واوضح، "توجيهاتنا للقادة والضباط، ومسؤولي القطعات المختلفة أن انضباط القوات وضمان سير تنفيذ الخطط المرسومة مسؤوليتكم، عليكم أن تكثّفوا من جهودكم وأن تعملوا على مدار الساعة، هذه المنطقة مهمة جدّاً بالنسبة لنا وللعدو أيضاً، وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً وتعاوناً وتكاملاً فيما بينكم"، مردفا، "عليكم أن تتحملوا كامل مسؤولياتكم، لا تتهاونوا فمعنوياتنا صلبة بفضلكم، ولا يهزنّكم أي تهويلٍ إعلامي.. إمكاناتكم وقدراتكم وروحكم القتالية عالية بما يكفي للقضاء على أي محاولة أو حماقة، وهذا ما يجب أن يدركه الإرهابيّون ابتداءً من هنا من الخط الحدودي، وفي كل بقعةٍ من أرض العراق".
 
وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل قليل، اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر الفرقة السادسة لحرس الحدود.
 
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يجتمع بالقيادات الامنية والعسكرية في مقر الفرقة السادسة- حرس حدود على الشريط الحدودي العراقي السوري".
 
ووصل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري في محافظة نينوى.
 
وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد للسومرية نيوز إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وصل إلى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في محافظة نينوى، برفقة وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية".

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