الشمري يكشف تفاصيل تفقده الحدود العراقية السورية (فيديو)

كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء، تفاصيل تفقد الحدود السورية العراقية من جانب ناحية ربيعة.





وأضاف أن "القوات الامنية تبذل جهودا كبيرة من خلال حفر خندق ونصب سياج الـBRC، وخلال الاسابيع المقبلة سيتم اكتمال منظومة المانع السلكي".



وتابع: "سيتم نشر خطين دفاعيين من قوات الجيش على الحدود العراقية السورية". وقال الشمري في حديث لـ السومرية، إن "العمل على تأمين الخطوط الحدودية ليس وليد اليوم".وأضاف أن "القوات الامنية تبذل جهودا كبيرة من خلال حفر خندق ونصب سياج الـBRC، وخلال الاسابيع المقبلة سيتم اكتمال منظومة المانع السلكي".وتابع: "سيتم نشر خطين دفاعيين من قوات الجيش على الحدود العراقية السورية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد تفقد اليوم الأربعاء، القطعات العسكرية على الشريط الحدودي العراقي السوري.