الإعلام الأمني: تدمير عدد من اوكار الارهاب في جبال حمرين

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بامر من قبل قيادة العمليات المشتركه، باشرت قطعات فرقة الرد السريع وزارة الداخلية صباح اليوم بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة بتنفيذ عملية تطهير قرى ام الحوالي والصفرة وعين ليلة في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات محافظة ديالى".

واضافت انه "تم تدمير عدد من العبوات الناسفة والاوكار التي كان تستغلها العصابات الإرهابية في تلك المناطق".