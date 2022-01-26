اجتماع أمني يشخص الثغرات والمعالجات اللازمة

بحث اجتماع أمني عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي تشخيص الثغرات والمعالجات اللازمة.

وقال مكتب الأعرجي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية والاستخبارية وممثل قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع، تقييم سنوي للواقع الأمني والاستخباري، وجرى تشخيص الثغرات وتحديد المعالجات اللازمة، فضلا عن وضع جدول للأسبقيات، لإجراء المعالجات الميدانية اللازمة وتحديد المسؤوليات لكل جهة".