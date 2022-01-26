قتلت والدتها بـ"طبر".. اعتقال امرأة شرقي بغداد

أعلنت الشرطة الاتحادية، عن اعتقال امرأة متهمة بقتل والدتها بواسطة آلة حادة "طبر" شرقي بغداد.



وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود حالة قتل في منطقة (العبيدي) شرقي العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول للواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول".

وأضافت "تم القبض على امرأة متهمة بقتل والدتها بواسطة آلة حادة (طبر) استخدم في الجريمة"، مؤكدة "تسليم المتهمة إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقها".