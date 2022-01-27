القبض على عصابة تتاجر بالآثار في بغداد

ألقت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على اثنين من تجار الآثار وسط العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عملية القبض على المتهمين جاءت وفق متابعة أمنية دقيقة بالتنسيق مع مفارز استخبارات اللواء الخامس عشر التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة قسم الآثار ، تمكنت خلالها مفارز اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية من القبض على اثنين من المتهمين بالجرم المشهود بعد ان عثر بحوزتهما على 3 قطع اثرية نفيسة".

واضاف البيان انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية والأصولية الازمة بحقهما".