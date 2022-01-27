عمليات بغداد تكشف نتائج صولاتها الامنية

أعلنت عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على (٣٠) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ارهابي وعصابة تتاجر بالقطع الاثرية وضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة ضمن جانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على مطلوب وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية، فيما تمكنت باقي قطعات الفرقة من القاء القبض على (١٥) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة شرقي العاصمة بغداد".

واضاف البيان ان "قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية وبجهد استخباري بالتنسيق مع مفرزة من جهاز المخابرات العراقي ومفرزة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/قسم الاثار تمكنت من اعتقال عصابة مكونة من شخصين اثنين يُتاجران بالقطع الاثرية وبالجرم المشهود بعد ان تم نصب كمين محكم لهم في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة، فيما تمكنت باقي قطعات الفرقة من القاء القبض على (٦) مطلوبين قضائياً بينهم متهمين اثنين بالدكة العشائرية احدهم جُرح بساقه اليمنى اثناء الشجار ومصادرة السلاح الذي بحوزته ضمن منطقة مشروع الوحدة جنوبي بغداد".

وبحسب البيان، فان قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال (٦)مطلوبين قضائياً ضمن قواطع المسؤولية بالاضافة الى تنفيذ واجب بحث وتفتيش مناطقي ضبط خلاله عدد من الاسلحة والاعتدة ضمن منطقتي (شاطئ التاجي"جرد البو رميز"، المعالف) في جانب الكرخ".

وتابع انه "تم إحالة جميع المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".