حصيلة بالممارسات الامنية لوكالة الاستخبارات خلال اسبوع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، حصيلة الممارسات الامنية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية خلال اسبوعخلال الفترة (من 20/1/2022 الى 27/1/2022)".

ادناه الحصيلة: