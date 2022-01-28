بالفيديو: تطهير جبال حمرين من فلول داعش

وتشكل جبال حمرين على مر سنوات مأوى لفلول داعش ومنطلقا للاعتداءات الارهابية التي تستهدف النقاط الامنية والمناطق السكنية.ويؤكد خبراء امنيون على ضرورة تنفيذ مثل هكذا عمليات استباقية بالتزامن مع طلعات جوية لدك اوكار الارهابيين فضلاً عن تفعيل الجهود الاستخبارية خاصة في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك التي تشهد بين الحين والاخر خروقات امنية.تصاعد سير العمليات العسكرية يأتي بالتزامن مع مخاوف امنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والاقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الامنية والعسكرية على الاوضاع الامنية في البلد.