نتائج العمليات العسكرية شرقي الأنبار

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، اختتام العمليات العسكرية للحشد الشعبي في الانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز ان "اللواء السابع في هيئة الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار اختتم عمليته التي شرع بها صباح اليوم بتطهير 50 كيلو متر مربع شرق الانبار".

واضاف البيان ان "العملية تهدف إلى تعزيز إستقرار المنطقة ضمن قاطع المسؤولية وإدامة التواصل مع الأهالي وبما يساعد على عدم عودة المطلوبين الهاربين من عناصر داعش أو إيجاد موطئ قدم لها , حيث تشهد المنطقة استقرارا أمنيا بفضل الانتشار الأمني ونقاط المرابطة الموزعة على القاطع والتي ساهمت بملأ الفراغات الأمنية ومنع الخروقات".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، صباح اليوم الجمعة، الشروع بعملية نوعية من ثلاثة محاور في جزيرة الثرثار بمحافظة الانبار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء السابع شرعت بعملية نوعية من ثلاثة محاور لتفتيش مناطق جزيرة الثرثار والبحث عن مطلوبين في بعض القرى".