اطلاق صافرات الانذار داخل مطار بغداد – عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإطلاق صافرات الإنذار داخل مطار بغداد لغرض الفحص التجريبي.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "تم إطلاق صافرات الإنذار في مركز الدعم الدبلوماسي داخل مطار بغداد لغرض الفحص التجريبي".