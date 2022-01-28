قائد شرطة بابل يكشف للسومرية طبيعة وحصيلة انفجار بابل – عاجل

كشف قائد شرطة بابل اللواء خالد تركي، اليوم الجمعة، طبيعة وحصيلة انفجار بابل.

وقال اللواء تركي للسومرية نيوز، ان "اب واولاده يملكون ستوتة ويعملون في مجال جمع الصفائح التالفة (جمع القواطي) انفجر عليهم مخلف حربي، اثناء البحث ضمن ناحية جبلة".

واضاف ان "الانفجار اسفر عن استشهاد الاطفال ووالدهم".

وقال اعلام شرطة محافظة بابل في بيان ورد للسومرية نيوز، انها قيادة شرطة محافظة بابل - قسم شرطة الرافدين باشرت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حول انفجار داخل احدى الغابات القريبة من معمل حليب متروك في منطقة بستنة فرع الإمام التابعة إلى قضاء كوثى شمالي المحافظة".

واضاف البيان ان "المفارز الامنية وجدت ثلاثة جثث ضمن مكان الحادث تعود لرجل وطفلين وبالقرب منهم على الطريق توجد دراجة نارية نوع ستوتة بداخلها مجموعة من الحطب والحديد والعلب المعدنية وكانوا داخل الغابة لجمع الحطب".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بانفجار مخلف حربي في ناحية جبلة شمالي محافظة بابل.