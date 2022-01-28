بغداد.. الاتحادية تعتقل متهمين وتضبط مطبعة لتزوير العملة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذًا لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بمتابعة قواطع المسؤولية وملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة ، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري لشعبة استخبارات الفوج الرابع للواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، وأثناء تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية في منطقة (الباب الشرقي ) وسط العاصمة بغداد ، من إلقاء القبض على اثنين متهمين بعد العثور بحوزتهما على مبلغ مالي 6.000.000 ستة مليون دينار عراقي فئة عشرة آلاف (مزورة)".وأضافت، أنه "بعد إجراء التحقيق الأولي معهما اعترفا بوجود مطبعة في محل سكناهما ضمن منطقة ( السعدون ) وتم الانتقال الى المكان وضبط طابعة ملونة ، شاشة عرض جهاز شحن ، حاسبة ، كيس حاسبة".وأشارت إلى "إحالتهما مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".