الكشف عن جريمة قتل وقعت قبل 19 سنة في ذي قار

وقالت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق ق خ الركن سعد علي عاتي الحربية ، ومن خلال التحقيق مع احد المتهمين تمكن قسم شرطة الحسن المجتبى (ع) من كشف جريمة قتل وقعت في عام 2003".وأضافت، أن "المتهم ( م . ح . ع ) البالغ من العمر 46 عاما الملقى القبض عليه من قبل استخبارات ومكافحة ارهاب قضاء سوق الشيوخ على قضية تهديد، اعترف من خلال التحقيق من محققي مركز شرطة بني سعيد بارتكاب جريمة قتل ضمن قاطع مركز شرطة سوق الشيوخ ".وأشارت إلى "توقيفه استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي واحالته الى جهة الطلب اصوليا".