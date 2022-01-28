حقيقة وقوع انفجار جنوبي بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، حقيقة وقوع انفجار في منطقة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "لا يوجد حادث انفجار في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

